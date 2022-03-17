Активы Алишера Усманова на 66 млн евро заморозили в Италии

Алишер Усманов. Фото: Mikhail Svetlov/Getty Images

В Италии заморозили шесть компаний попавшего под санкции российского миллиардера Алишера Усманова. Общая их стоимость составила 66 миллионов евро, передает РИА Новости со ссылкой на источник в Финансовой гвардии Италии.

"Эти компании являются связующим звеном между владельцем и объектом собственности. В объем входят недвижимость и автомобили. Эти арестованные активы дополняют результаты предыдущей операции, в которой под арест попала недвижимость на 17 миллионов", - сообщил источник.

В начале марта власти северного города Гамбург в Германии конфисковали роскошную 156-метровую яхту Усманова. Бизнесмен приобрел ее в 2016 году.

Чуть позже стало известно, что яхты других российских олигархов, попавших под санкции Евросоюза, были конфискованы в Италии.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1961175-aktivy-alishera-usmanova-na-66-mln-evro-zamorozili-v-italii/