Смогут ли привлечь к уголовной ответственности причастных к войне в Украине, рассказали в Bloomberg

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В Bloomberg рассказали, считаются ли действия России в Украине военным преступлением, а также предположили, может ли Международный уголовный суд привлечь за это причастных к ответственности.

Международный уголовный суд в Гааге относит к преступлениям преднамеренные убийства, пытки, изнасилования, принуждение к проституции, телесные наказания, захват заложников, незаконную депортацию и многие другие действия.

Военные преступления, согласно МУС, включают в себя использование запрещенного оружия, как химического или биологического, умышленное нападение на гражданских или на невоенные объекты и другое.

Таким образом, как пишет Bloomberg, действия России в Украине являются преступлением агрессии.

МУС имеет право расследовать дела о военных преступлениях, если они были совершены гражданином государства-члена, на территории государства-члена или в стране, которая признала юрисдикцию суда. Также если соответствующие обвинения были переданы прокурору МУС СБ Совета ООН.

Украина не является членом МУС, но признала юрисдикцию суда.

Материалы, опубликованные в Интернете, показания украинцев могут служить в качестве доказательства военных преступлений. Но сложность состоит в том, что эти инциденты не связаны с конкретными лицами.

Таким образом, перспектива суда над российскими чиновниками, которые связаны с войной в Украине, "нехорошая", то есть оставляет желать лучшего, как пишет газета.

МУСом не предусматривается проведение заочных процессов. И чтобы производить аресты, международный суд полагается на государств-членов. А последние не всегда исполняли свои обязательства.

Напомним, суд ООН в Гааге потребовал от России остановить войну в Украине.

А президент Байден назвал Путина военным преступником.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1961267-smogut-li-privlech-k-ugolovnoy-otvetstvennosti-prichastnyh-k-voyne-v-ukraine-rasskazali-v-bloomberg/