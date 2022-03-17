Суд ООН в Гааге потребовал от России остановить войну с Украиной

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Международный суд ООН в Гааге потребовал от России немедленно прекратить войну с Украиной.

"РФ должна немедленно остановить военное насилие, которое она начала 24 февраля 2022 года на территории Украины", - говорится в постановлении суда.

Отмечается, что представители России на оглашении решения суда отсутствовали, передает DW.

Украинский президент Владимир Зеленский на своей странице в Twitter прокомментировал постановление суда.

"Украина одержала полную победу по делу против России в Международном суде ООН. Суд обязал РФ немедленно прекратить вторжение в Украину", – говорится в его публикации.

Несмотря на постановление, суд не может заставить российское руководство выполнить его. Однако данный вердикт может стать знаковым для усиления международного давления на Россию, пишет издание.

Напомним, две недели назад Украина направила в Международный суд ООН в Гааге иск против России.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1961229-sud-oon-v-gaage-potreboval-ot-rossii-ostanovit-voynu-s-ukrainoy/