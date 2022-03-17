Компания AbbVie прекратила поставки ботокса и филлеров в Россию
Биофармацевтическая компания AbbVie остановила поставки популярных в эстетической медицине препаратов – ботокса и филлеров – на территорию России, об этом говорится на их сайте.
Отмечается, что руководство компании пришло к такому решению из-за "трагических событий в Украине".
"AbbVie временно приостановила работу всех наших продуктов для эстетической медицины в России. У нас нет производственных предприятий в регионе", – сообщила компания.
AbbVie также пока не будет начинать новых клинических исследований и приостанавливает набор участников в текущие испытания в России и Украине. А те пациенты, которые уже включены в испытания, будут получать препараты.
В американской биофармацевтической компании добавили, что продолжат следить за безопасностью своих сотрудников в Украине и близлежащем регионе.
Ранее Британский фонд Hermitage Foundation UK приостановил сотрудничество с Эрмитажем в России.
Burger King, Disney, Mars и ряд банков приостановили деятельность в России.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1961259-kompaniya-abbvie-prekratila-postavki-botoksa-i-fillerov-v-rossiyu/