Китай никогда не нападет на Украину, заявил посол КНР во Львове

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Посол Китая во Львове Фань Сяньжун заявил, что КНР никогда не нападет на Украину, передает CNN.

"Китай никогда не нападет на Украину. Мы поможем, особенно экономически… В той ситуации, которая сейчас у вас, мы будем действовать ответственно", - сказал Фань во время встречи с главой областного военного управления Максиму Козицкому.

Китай остается для Украины дружественной страной.

"Китай всегда будет для Украины силой добра как в экономическом, так и в политическом плане", - сказал Фань.

Китайское посольство ранее сообщило о переезде из Киева во Львов.

Также посол Китая в США Цинь Ган заявил, что Пекин желает положить конец войне в Украине и страна не поддерживала Россию в этом, передает The Washington Post.

К тому же, украинско-российский конфликт "не идет Китаю на пользу". Китайское правительство сделало бы все возможное, чтобы предотвратить ситуацию в Украине, если бы знало об угрозе заранее.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1961261-kitay-nikogda-ne-napadet-na-ukrainu-zayavil-posol-knr-vo-lvove/