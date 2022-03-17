Китай никогда не нападет на Украину, заявил посол КНР во Львове
Посол Китая во Львове Фань Сяньжун заявил, что КНР никогда не нападет на Украину, передает CNN.
"Китай никогда не нападет на Украину. Мы поможем, особенно экономически… В той ситуации, которая сейчас у вас, мы будем действовать ответственно", - сказал Фань во время встречи с главой областного военного управления Максиму Козицкому.
Китай остается для Украины дружественной страной.
"Китай всегда будет для Украины силой добра как в экономическом, так и в политическом плане", - сказал Фань.
Китайское посольство ранее сообщило о переезде из Киева во Львов.
Также посол Китая в США Цинь Ган заявил, что Пекин желает положить конец войне в Украине и страна не поддерживала Россию в этом, передает The Washington Post.
К тому же, украинско-российский конфликт "не идет Китаю на пользу". Китайское правительство сделало бы все возможное, чтобы предотвратить ситуацию в Украине, если бы знало об угрозе заранее.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1961261-kitay-nikogda-ne-napadet-na-ukrainu-zayavil-posol-knr-vo-lvove/