Британский фонд Hermitage Foundation UK приостановил сотрудничество с Эрмитажем в России

Государственный Эрмитаж. Фото: pexels.com

Благотворительная организация Hermitage Foundation UK временно остановила сотрудничество Государственным Эрмитажем из-за событий в Украине.

"Мы глубоко потрясены событиями в Украине, немедленно приостановили всю нашу деятельность и отменили все запланированные мероприятия", – говорится на сайте фонда.

Отмечается, что британская благотворительная организация Hermitage Foundation UK с 2003 года при поддержке санкт-петербургского музея реализует проекты, направленные на "возведение культурных мостов между Великобританией и Россией".

Ранее стало известно, что Disney приостановит весь бизнес в России. Ранее компания остановила выход своих фильмов в прокат в этой стране. Warner Music также приостановили свою деятельность на территории России.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1960283-britanskiy-fond-priostanovil-sotrudnichestvo-s-ermitazhem/