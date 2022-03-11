Burger King, Disney, Mars и ряд банков приостановили деятельность в России

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Американская компания, владеющая сетью ресторанов быстрого питания Burger King, заявила на официальном сайте, что приостановит корпоративную поддержку российского рынка.

"Burger King приостановил всю свою корпоративную поддержку российского рынка, включая операции, маркетинг и цепочку поставок, а также отказал в одобрении инвестиций и расширения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что любая прибыль от франчайзинговых операций будет направлена на гуманитарную помощь украинским беженцам.

Google Cloud перестал регистрировать новых российских пользователей, передает РБК со ссылкой на Business Insider.

"Мы больше не регистрируем новых пользователей Google Cloud в России. Мы будем внимательно наблюдать за развитием событий", - говорится в сообщении пресс-службы Google. При этом сервис будет нормально функционировать на территории Беларуси.

Как пишет Bloomberg, титаны финансовой индустрии банки JP Morgan и Goldman Sachs решили приостановить деятельность в России.

"Текущая деятельность ограничена, в частности, к помощи клиентам в решении и закрытии уже существующих обязательств; управлении рисками, связанными с Россией; роли хранителя для наших клиентов", - говорится в заявлении JP Morgan.

О таком же решении заявили Goldman Sachs.

"Goldman Sachs сворачивает свой бизнес в России в соответствии с нормативными и лицензионными требованиями. Мы сосредоточены на поддержке наших клиентов по всему миру в управлении или закрытии существующих обязательств на рынке", - гласит их сообщение.

Warner Music приостановили деятельность в России, передает Variety.

"Warner Music Group приостанавливает операции в России, включая инвестиции и развитие проектов, рекламную и маркетинговую деятельность, а также производство всех физических продуктов", - сказано в сообщении.

Весь бизнес в России приостановит Disney. Ранее компания остановила выход своих фильмов в прокат в этой стране.

"Мы предпринимаем шаги, чтобы приостановить все остальные предприятия в России. Это включает в себя лицензирование контента и продуктов, деятельность Disney Cruise Line, журнал и туры National Geographic, производство местного контента и линейные каналы", - говорится в сообщении компании.

Компания Mars, выпускающая "Mars", "Snickers", "Orbit", "Skittles", кормы "Pedigree", "Whiskas" и другие, запретила импорт и экспорт продукции в Россию.

"Мы приостановили новые инвестиции в Россию и не будем импортировать или экспортировать нашу продукцию в Россию или из нее. Наша деятельность в социальных сетях и реклама в России и Беларуси будут приостановлены", - сказано в сообщении на официальном сайте компании.

Кроме того, с 13 марта турецкая авиакомпания Pegasus решила приостановить рейсы из и в Россию, передает РИА Новости.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1960160-burger-king-disney-mars-i-ryad-bankov-priostanovili-deyatelnost-v-rossii/