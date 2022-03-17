Российский грузовой самолет Ан-124 был арестован в Канаде

Грузовой самолет Ан-124. Фото: Krizstian Bocsi/Bloomberg via Getty Images

Канада зафрахтовала один из самых больших грузовых самолетов в мире Ан-124, который принадлежит российской компании, передает AV News.

Ан-124 "Руслан" находился в небе, когда правительство Канады присоединилось к мировым санкциями против России и запретило российским самолетам вторгаться в их воздушное пространство.

Грузовое судно прибыло 27 февраля из Китая, доставив груз тестов на COVID-19 для канадского правительства. Но вскоре было арестовано.

Грузовой самолет, как пишет УНИАН, теперь могут передать Украине. Но официального подтверждения этому не было.

Российская компания "Волга-Днепр", которой принадлежит Ан-124 "Руслан", выразила возмущение и требует вернуть судно обратно. Так как выполняла серию чартерных рейсов в интересах правительства Канады.

На данный момент самолет находится на хранении.

Напомним, в начале марта другой чартерный самолет с гражданами России был задержан в аэропорту Канады.

Также мы писали, что международные грузовые авиаперевозки оказались под угрозой из-за украинско-российского конфликта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1961218-rossiyskiy-gruzovoy-samolet-an-124-byl-arestovan-v-kanade/