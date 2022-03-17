Пропавший кот-мем из Украины, сидящий с бокалом вина, объявился во Франции

Кот Степан. Фото: instagram.com/loveyoustepan

Герой известного аккаунта в Instagram кот Степан, который жил в Харькове, не появлялся в Сети почти две недели, что сильно взволновало его подписчиков. К счастью, 16 марта стало известно, что кот-миллионник в порядке и сейчас находится во Франции, сообщает корреспондент NUR.KZ.

Самый известный кот Украины и его хозяйка жили в Харькове, где идут боевые столкновения. У Степана миллион подписчиков в Instagram, и когда он на две недели выпал из поля зрения поклонников, те начали бить тревогу.

Последний пост от его хозяев был опубликован еще 3 марта. В нем было коротко написано: "Мы живы!". Кроме того, под фотографией содержался призыв остановить боевые действия.

После того, как Степан перестал выходить на связь, люди в комментариях, в том числе и к этому, последнему на тот момент посту, начали выражать свое беспокойство, просить Степана и его хозяйку подать знак, что с ними все в порядке.

"Эта тишина разбивает мне сердце. Мне остается только надеяться и молиться, что это из-за того, что вы сейчас едете в безопасное место или просто потеряли телефон и аккаунт. Не могу думать о других вариантах. Вы в моих мыслях и молитвах каждый день", – было написано в одном из комментариев.

К счастью, вчера, 16 марта, на странице кота Степана появились новые сообщения и фотографии. Оказалось, что они с хозяйкой действительно не могли выйти на связь, так как уезжали из зоны боевых столкновений.

В новом посте была рассказана история о том, как девушка и кот жили в Харькове, начиная с первого дня столкновений, и как потом они добирались до Франции, где и находятся сейчас.

"Две ночи мы сидели в подвале. Неделю сидели без света. Чтоб зарядить телефон мы ходили в соседний подъезд в подвал. Затем нам удалось уехать. Харьковские волонтеры помогли и вывезли нас на железнодорожный вокзал. Мы сели в поезд Харьков-Львов (через 20 часов мы добрались до Львова). Потом последовали к границе с Польшей. На границе мы стояли в пешей очереди, людей было очень много (4-5 тыс.). Мы прошли границу спустя 9 часов", – написано под новой фотографией Степана.

Хозяйка кота объяснила, что, попав в Польшу, им поступило предложение о помощи от Всемирной Aссоциации Инфлюенсеров из Монако.

"Нам помогли добраться до Франции, чтоб тут подождать тот самый день, когда мы сможем вернуться домой. С нами сейчас все в порядке. Мы очень переживаем за наших родных в Украине и постараемся помогать нашей стране отсюда всем, что в наших силах", – было написано в самом конце.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/1961219-propavshiy-kot-mem-iz-ukrainy-sidyaschiy-s-bokalom-vina-obyavilsya-vo-frantsii/