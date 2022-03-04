Чартерный самолет с россиянами был задержан в аэропорту канадского города
Министр транспорта Канады Омар Альгабра сообщил в Twitter, что в аэропорту города Йеллоунайф был задержан чартерный самолет с гражданами России.
"Чартерный самолет с российскими иностранными гражданами задержан в аэропорту Йеллоунайф. Мы будем продолжать привлекать Россию к ответственности за вторжение в Украину", - написал Альгабра.
Ранее министерство транспорта Канады сообщило, что в отношении "Аэрофлота" было начато расследование. Авиакомпания нарушила воздушное пространство этой страны после наложенных Евросоюзом санкций.
России было запрещено приземляться, пролетать и взлетать над территорией стран, входящих в ЕС.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1959247-charternyy-samolet-s-rossiyanami-byl-zaderzhan-v-aeroportu-kanadskogo-goroda/