Грузовые авиаперевозки оказались под угрозой из-за российско-украинского конфликта

Иллюстративное фото: pixabay.com

Обслуживание самых больших грузовых самолетов в мире оказалось под угрозой из-за российско-украинского конфликта, передает Quartz.

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Грузовой борт Ан-124 способен перевозить до 165 тонн груза. Он оснащен двумя бортовыми кранами для погрузки. Часто именно Ан-124 является единственным вариантом для перевозки негабаритных грузов по воздуху. Для сравнения: стандартный грузовой Boeing 747 может перевозить только 125 тонн груза, а его конструкция затрудняет размещение на борту слишком массивных объектов. На Ан-124 перевозят ветряные турбины, спутники, пожарные машины, вагоны поездов и вертолеты. Если бы такого самолета не было, то массивные грузы пришлось бы отправлять по сухопутным и водным путям, а это намного дольше, чем по воздуху.

В период с 1982 по 2014 годы совместными усилиями российских и украинских производителей было построено 55 самолетов модели Ан-124. На сегодняшний день в гражданском обращении осталось только 26 самолетов и все они требуют регулярного специализированного обслуживания. Введение экономических санкций против России, скорее всего, помешает западным авиакомпаниям получать запчасти и техническое обслуживание на российских предприятиях. Обслуживание самолетов на территории Украины также невозможно. По словам Райана Петерсона, генерального директора логистической компании Flexport, потеря мощности Ан-124 нанесет удар по отраслям, которые перевозят большие грузы. Например, по ветроэнергетике.

Российско-украинский конфликт сильно ударит по мировой цепочке поставок, которая и так пострадала из-за COVID-19. ЕС и Канада закрыли небо для российских самолетов, сократив и без того ограниченный парк грузовых самолетов, доступных для перевозки грузов в Европу и Северную Америку. Многие грузовые авиакомпании избегают полетов над Россией и Украиной. Поэтому грузовые рейсы между Европой и Азией стали дороже и логистика отнимает больше времени. А так как сбои являются фактором, из-за которого цены на логистику растут, будут расти и цены на все товары, перевозимые по воздуху.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1958603-gruzovye-aviaperevozki-okazalis-pod-ugrozoy-iz-za-rossiysko-ukrainskogo-konflikta/