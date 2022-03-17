"Оккупанты, идите домой": Зеленский вновь обратился к российским солдатам

Владимир Зеленский. Фото: кадр из видео

Президент Украины Владимир Зеленский в своем новом видеообращении обратился к российским солдатам и призвал их сложить оружие, чтобы сохранить жизнь.

"Оккупанты, идите домой. Такая возможность пока еще есть у каждого солдата, заброшенного на территорию нашей страны, у каждого, кто еще не погиб, не ранен или не взят в плен", – обратился украинский президент к российским солдатам.

Зеленский в своем обращении подчеркнул, что войска России терпят такие потери в Украине, которых не было в Сирии и Чечне.

"Если ваша война, война против украинского народа еще будете продолжаться, то мамы России потеряют больше детей, чем в Афганской и Чеченской войнах вместе взятых. Зачем вам это нужно?" – сказал глава Украины к жителям России.

Он отметил, что каждый русский солдат, который сложит оружие, получит шанс выжить. Зеленский обратился к "срочникам, которых бросили в котел этой войны", а также к остальным российским военным. Украинский лидер призвал их сложить оружие. По его словам, это гораздо лучше, чем погибнуть на войне в Украине.

В новом видеообращении Зеленский также заявил, что приоритеты Украины на переговорах с Россией – завершение войны и гарантии безопасности.

"Переговоры продолжаются. Переговоры ради Украины. Мои приоритеты на переговорах абсолютны понятны: окончание войны, гарантии безопасности, суверенитет, восстановление территориальной целостности, реальные гарантии, реальная защита", – добавил он.

Ранее президент Украины Зеленский уже призывал российских солдат возвращаться на родину.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1961169-okkupanty-idite-domoy-zelenskiy-vnov-obratilsya-k-rossiyskim-soldatam/