"Уходите к себе": Зеленский обратился к российским солдатам

Зеленский. Кадр из видео: Facebook/Владимир Зеленский

Президент Украины Зеленский в новом опубликованном обращении призвал российских солдат возвращаться на родину.

Зеленский отметил, что масштаб угрозы на данный момент является максимальным, как и масштаб ответа с украинской стороны.

Он заявил, что их солдаты смогли пополнить свои запасы военной техники "за счет вражеских трофеев". К тому же эти две недели показали, что украинцы не намерены сдаваться.

Затем Зеленский обратился к российским солдатам на русском языке.

"Нужно заканчивать эту войну, нужно возвращаться к миру. Уходите из наших домов, уходите к себе", - сказал президент Украины.

Он обратился к западным партнерам и призвал их закрыть небо. Иначе они будут нести ответственность за последствия.

Тем временем, по словам Зеленского, из Сум в Полтаву эвакуированы 1600 человек. Из Дымера, Ирпеня, Ворзеля, эвакуировали 18 тысяч человек. Работа по вывозу мирных жителей продолжается.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1959904-uhodite-k-sebe-zelenskiy-obratilsya-k-rossiyskim-soldatam/