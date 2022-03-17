Порядка 400 бронежилетов для Украины украли в Нью-Йорке

Иллюстративное фото: pexels.com

В Нью-Йорке из здания украинской неправительственной организации были похищены около 400 бронежилетов, которые предназначались для Украины, передает РИА Новости.

Как сообщили изданию в полицейском управлении города, жилеты находились в НПО Ukrainian Congress Committee of America. Кем они были переданы, в полиции не знают.

"Сегодня примерно в 9.19 мы выехали на вызов – сообщили о краже по адресу 203 Вторая авеню. Когда сотрудники прибыли на адрес, им сообщили, что около 400 пуленепробиваемых жилетов были похищены из здания", – отметили в полиции.

Отмечается, что ведется расследование, задержанных пока нет.

Ранее в одной из больниц Алматы у врача-хирурга украли куртку, деньги и обувь. В преступлении заподозрили одного из пациентов, который самовольно покинул стены медучреждения.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1961166-poryadka-400-bronezhiletov-dlya-ukrainy-ukrali-v-nyu-yorke/