Куртку, обувь и деньги украли у врача в больнице в Алматы (видео)

Кадр из видео. Источник: polisia.kz

В одной из больниц Алматы у врача-хирурга украли куртку, деньги и обувь. В преступлении заподозрили одного из пациентов, который самовольно покинул стены медучреждения, об этом сообщается на официальном сайте МВД Polisia.kz.

Как рассказали полицейские, 30-летний мужчина попал в одну из больниц города. На следующий день после госпитализации он решил самовольно покинуть стены стационара.

"Но так как у фигуранта не было ни теплых вещей, ни обуви, он зашел в ординаторскую и подобрал подходящую одежду: взял то, что ему было по размеру – куртку с деньгами и обувь. Это оказались вещи врача-хирурга", - рассказали в ДП Алматы.

Стражи порядка вычислили подозреваемого с помощью камер видеонаблюдения, а также специальной базы, позволяющей по следам отпечатков пальцев доподлинно установить личность. Его задержали по "горячим следам".

Как отметили в полиции, вещи возвращены истинному владельцу. Правда, деньги любитель легкой наживы успел потратить.

По данному факту расследуется уголовное дело по ст. 188 УК РК “Кража чужого имущества“. Задержанный не стал отпираться и сразу же дал признательные показания.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1957556-kurtku-obuv-i-dengi-ukrali-u-vracha-v-bolnitse-v-almaty-video/