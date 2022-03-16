ПАСЕ проголосовала за выход России из Совета Европы

Здание ПАСЕ в Страсбурге. Фото: pace.coe.int

В Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) приняли резолюцию, призывающую Комитет министров Совета Европы немедленно исключить Россию из состава организации из-за войны с Украиной, передает DW.

За принятие резолюции проголосовали 216 депутатов ПАСЕ, трое воздержались, ни один не высказался против.

"Принимая во внимание то, что Российская Федерация допустила грубые нарушения устава Совета Европы, несовместимые со статусом государства-члена, и не исполняет взятые на себя обязательства, Ассамблея считает, что РФ больше не может оставаться государством-членом организации", – говорится в резолюции.

Несмотря на исключении России из СЕ, в документе говорится, что Совет Европы должен найти способы, "чтобы иметь возможность продолжать поддерживать и взаимодействовать с правозащитниками, демократическими силами, свободными СМИ и независимым гражданским обществом России".

Днем ранее Россия приняла решение о выходе из Совета Европы, соответствующее письмо главы МИД Сергея Лаврова передано генсеку СЕ.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1960992-pase-progolosovala-za-vyhod-rossii-iz-soveta-evropy/