Аналог Instagram Россграм создадут в России

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В России создадут аналог Instagram, которому дали название Россграм. Об этом сообщается в Telegram-канале официального сообщества.

Российский аналог Россграм будет запущен 28 марта. Интерфейс и функционал нового приложения будет таким же, как и у привычного всем Instagram.

Для начала доступ к приложению откроют спонсорам, инвесторам и топовым блогерам. Затем в апреле приложением можно будет пользоваться обычным гражданам.

"В новой соцсети будут все привычные вам функции, но еще дополнительные инструменты монетизации для пользователей - платный доступ к контенту, функция сбора средств (краудфандинг), реферальная программа и другие", - говорится в сообщении.

На данный момент разработчики Россграма работают над переносом данных из Instagram.

Напомним, доступ к Instagram на территории России заблокировали 14 марта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/internet/1961049-analog-instagram-rossgram-sozdadut-v-rossii/