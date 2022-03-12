Путин, Макрон и Шольц провели переговоры по Украине

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Состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с канцлером Германия Олафом Шольцем и главой Франции Эммануэлем Макроном. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.

Отмечается, что собеседники подняли вопрос о гуманитарной ситуации в Украине. Владимир Путин проинформировал их "о реальном положении дел".

"В частности, были приведены многочисленные факты грубейшего нарушения украинскими силовиками норм международного гуманитарного права: внесудебные расправы над несогласными, взятие в заложники и использование мирных жителей в качестве живого щита, размещение тяжелых вооружений в жилых кварталах, возле больниц, школ, детских садов и тому подобного.

Одновременно националистические батальоны систематически срывают операции по спасению населения, запугивают мирных граждан при попытках эвакуации", - говорится в сообщении Кремля.

При этом указывается, что Владимир Путин настоятельно призвал Эммануэля Макрона и Олафа Шольца повлиять на киевские власти с тем, чтобы такие преступные действия были прекращены.

"Президент России подробно рассказал о прошедшей в последние дни в видеоформате серии переговоров российских и украинских представителей. В этой связи лидеры трех стран рассмотрели некоторые вопросы, связанные с прорабатываемыми договоренностями по реализации известных российских требований. Условлено о продолжении контактов по украинской проблематике", - говорится в опубликованном тексте.

Между тем ТАСС со ссылкой на правительство ФРГ сообщает, что разговор продлился 75 минут.

"В ходе разговора федеральный канцлер и французский президент настаивали на незамедлительном прекращении огня в Украине и начале поиска дипломатического решения конфликта. Относительно остальных деталей было решено хранить молчание", - говорится в заявлении правительства.

До беседы с президентом России Шольц успел провести переговоры и с лидером Украины Владимиром Зеленским.

"Шольц узнал его оценку сложившейся ситуации. Стороны договорились поддерживать связь", - отмечается в сообщении.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1960403-putin-makron-i-sholts-proveli-peregovory-po-ukraine/