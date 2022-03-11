США запретили поставки в Россию долларовых банкнот

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Президент США Джо Байден своим указом запретил продажу или иные поставки в Россию долларовых банкнот.

Об этом сообщает РИА Новости.

"Запрещается нижеследующее... экспорт, реэкспорт, продажи или поставки напрямую или опосредованно из США, а также от физических или юридических лиц США вне зависимости от их местонахождения банкнот, номинированных в долларах США, правительству Российской Федерации или любому лицу, находящемуся в Российской Федерации", - цитирует издание указ Байдена.

Ранее сообщалось, что казахстанские обменные пункты и банки ограничили продажу и выдачу наличных долларов. Ситуацию объяснили в Нацбанке.

Между тем сегодня, 11 марта, дневные торги на KASE завершились на отметке в 510,94 тенге за доллар – американская валюта подорожала еще на 0,91 тенге. За месяц доллар вырос на почти 84 тенге.

Напомним, сегодня Белый дом анонсировал новый пакет санкций в отношении России.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1960345-ssha-zapretili-postavki-v-rossiyu-dollarovyh-banknot/