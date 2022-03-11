Трудности с выдачей наличных долларов в Казахстане прокомментировали в Нацбанке

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В Казахстане обменные пункты и банки ограничили продажу и выдачу наличных долларов. Сложившуюся ситуацию в Нацбанке объяснили возросшим спросом со стороны населения, а также проблемами с логистикой, такое заявление опубликовано на официальном сайте главного финрегулятора страны.

"В связи с ростом обращений касательно ограничений на продажу или выдачу наличных долларов в обменных пунктах и банках второго уровня сообщаем, что Национальный Банк не принимал постановлений или иных подзаконных актов об ограничениях с операциями в иностранной валюте в Республике Казахстан.

Вместе с тем отмечаем, что возникшие трудности с выдачей наличной иностранной валюты вызваны, в первую очередь, возросшим спросом со стороны населения, а также логистическими затруднениями с доставкой наличной иностранной валюты в Казахстан из других стран на фоне напряженной геополитической ситуации", - говорится в сообщении.

В главном финрегуляторе страны отметили, что с учетом сложившейся ситуации активно прорабатывается вопрос поставок дополнительного объема наличной иностранной валюты из Федеральной Резервной системы – Центробанка США.

"Также сообщаем, что имеются все необходимые соглашения с транспортными компаниями для обеспечения своевременных поставок долларовой наличности", - заявили в НБ РК.

Отметим, что дневные торги завершились на отметке в 510,94 тенге за доллар – американская валюта подорожала еще на 0,91 тенге. За месяц доллар вырос на почти 84 тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1960313-trudnosti-s-vydachey-nalichnyh-dollarov-prokommentirovali-v-natsbanke/