Доллар снова вырос на торгах

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

По итогам утренних торгов сегодня, 11 марта, после небольшого спада доллар вновь подорожал. Актуальная информация опубликована на официальном сайте Казахстанской фондовой биржи (KASE).

Так, утренние торги завершились на отметке в 510,26 тенге за доллар – американская валюта подорожала еще на 0,33 тенге. За месяц доллар вырос на 83,97 тенге.

Согласно информации на странице обменного курса на NUR.KZ, банки второго уровня в Казахстане продают и покупают доллары по следующим ценам:

в Алматы купить доллары можно за 519-521 тенге, продать – за 511-515 тенге;

купить доллары можно за 519-521 тенге, продать – за 511-515 тенге; в Нур-Султане банки продают доллары по 517-521 тенге, а покупают – за 511-514 тенге;

банки продают доллары по 517-521 тенге, а покупают – за 511-514 тенге; в Шымкенте купить доллары можно за 517-521 тенге, а продать – за 511-514 тенге.

По информации портала Kurs.kz, в пунктах обмена валюты в Алматы доллары продают в среднем по 518,5-519 тенге, обменники Нур-Султана также продают американскую валюту по 519 тенге, а обменники Шымкента, судя по информации портала, пока приостановили продажу доллара. Покупают же валюту обменники третьего мегаполиса за 518,5 тенге за единицу.

Между тем курс евро в алматинских обменниках перевалил за 600 тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1960206-dollar-snova-vyros-na-torgah/