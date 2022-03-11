"Жена родила в дороге": семейная пара из Алматы стала родителями во время эвакуации из Украины

Кадр из видео: Телеканал "Алматы"

Алматинцы стали родителями во время эвакуации из Украины. Семья вернулась четвертым эвакуационным рейсом.

Долгожданный малыш родился целым и невредимым, сообщили корреспонденты телеканала "Алматы". Отец ребенка отметил, что они с супругой 8 лет ждали рождения ребенка.

"Моя жена родила в дороге. Точнее, в роддоме Хмельницка в ходе эвакуации. Она была уже на сороковой неделе, и врачи согласились принять ее.

Изначально она должна была рожать в Киеве, но когда мы позвонили туда, они отказались принять нас и предупредили, что на их здание возможна атака. Позже мы узнали, что по этому роддому провели ракетный удар", - рассказал отец малыша Бауыржан Игиликов.

На текущий момент на родину удалось вернуть свыше 580 казахстанцев.

Напомним, что четвертый рейс с эвакуированными из Украины казахстанцами приземлился в Нур-Султане ранним утром 10 марта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1960192-zhena-rodila-v-doroge-semeynaya-para-iz-almaty-stala-roditelyami-vo-vremya-evakuatsii-iz-ukrainy/