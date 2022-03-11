Путин согласился направить в Украину добровольцев

Владимир Путин. Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин согласился перенаправить западную трофейную технику в Донбасс, передает РИА Новости.

Инициатива исходила от министра обороны Сергея Шойгу. Он предложил передать Донецкой и Луганской народным республикам переносной зенитный ракетный комплекс (ПЗРК), противотанковые управляемые ракеты (ПТУР), а также танки и стрелковое оружие.

Помимо этого, Путин согласился с тем, что в Украину необходимо привлекать добровольцев.

"Если вы видите, что есть люди, которые хотят на добровольной основе приехать и оказать помощь людям, проживающим на Донбассе, надо пойти им навстречу и помочь перебраться в зону боевых действий", - сказал Путин.

Ранее Россия заявила о намерении каждый день открывать гуманитарные коридоры в Украине без согласований с украинской стороной.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1960263-putin-soglasilsya-s-ideey-shoygu-peredat-zapadnuyu-trofeynuyu-tehniku-dnr-i-lnr/