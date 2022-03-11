Компании-разработчики антивирусов Avast и Norton приостановили деятельность в России

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Американская компания NortonLifeLock Inc., которая является разработчиком антивируса Norton, сообщила на официальном сайте, что приостановила продажи в России.

"В связи с недавними событиями и в соответствии с правилами экспортного контроля мы не можем принимать новые заказы или предоставлять помощь в настоящий момент. Приносим извинения за неудобства и благодарим вас за то, что вы наш ценный клиент", - говорится в сообщении.

О приостановке деятельности сообщила также чешская компания-разрабочик антивируса Avast в своем блоге.

"Мы немедленно прекратили поставки нашей продукции в Россию и Беларусь, а также прекратили всю деятельность по маркетингу и продажам в обеих этих странах. Это решение далось нам нелегко: мы предлагаем свои продукты в России уже почти 20 лет, а пользователи там - важная часть нашего мирового сообщества", - гласит сообщение.

За минувшие сутки ряд иностранных компаний, включая Burger King, Disney, Mars, приостановили работу в России. Так же поступили крупнейшие банки вроде JP Morgan и Goldman Sachs.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/software/1960271-kompanii-razrabotchiki-antivirusov-avast-i-norton-priostanovili-deyatelnost-v-rossii/