Эвакуация из Украины: четвертый рейс вылетел за казахстанцами в Польшу

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Самолет четвертого репатриационного рейса вылетел из Атырау, чтобы забрать граждан Казахстана, которые находятся в Польше. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале Комитета гражданской авиации.

"Четвертый репатриационный рейс за гражданами Казахстана вылетел из аэропорта города Атырау в Катовице в 16:02 часов по времени города Нур-Султан.

Ориентировочное время прибытия воздушного судна в Катовице 16:26 часов по времени города Катовице (21:26 по времени Нур-Султана – прим.ред.)", – сказано в сообщении КГА.

Напомним, что третий рейс, доставивший на родину казахстанцев, эвакуированных из Украины, прибыл в Нур-Султан в ночь с 3 на 4 марта.

Наши соотечественники рассказывали, как выбирались из охваченной боевыми действами страны. По их словам, путь, который в обычный день занял бы чуть больше часа, они преодолевали больше суток.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1959918-evakuatsiya-iz-ukrainy-chetvertyy-reys-vyletel-za-kazahstantsami-v-polshu/