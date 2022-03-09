ЕС одобрил санкции, которые включают в себя отключение трех банков Беларуси от SWIFT

Флаг Беларуси. Фото: Getty Images/ uzhursky

Представители стран-членов Евросоюза одобрили новый пакет санкций, который включает в себя удаление трех банков Беларуси из платежной системы SWIFT, сообщает Reuters.

Помимо этого сообщается, что новые меры коснутся, в основном, морскую отрасль.

Но при этом не затронут напрямую какие-либо порты, чтобы избежать сбоев в торговле и поставках энергии.

Ранее Евросоюз отключил от SWIFT семь российских банков. В список вошли ВТБ, "Россия", "Открытие", Новикомбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк, Внешэкономбанк.

Тем временем Intel пополнили список компаний, которые приостанавливают деятельность в Беларуси.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1959897-es-odobril-sanktsii-kotorye-vklyuchayut-v-sebya-otklyuchenie-treh-bankov-belarusi-ot-swift/