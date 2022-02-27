Киев заявил, что не может гарантировать ядерную безопасность на Чернобыльской АЭС

Саркофаг над 4 энергоблоком ЧАЭС. Фото: Getty Images/ German Meyer

Украинские власти заявили, что не могут гарантировать ядерную безопасность на Чернобыльской АЭС после перехода станции под контроль российских войск.

Такое заявление сделал украинский постпред при ООН в письме генсеку организации, пишет РИА Новости.

Сообщается, что Киев больше не может полностью исполнить обязательства по соглашению в рамках ДНЯО о проверках МАГАТЭ того, что ядерные материалы на территории Украины не используются в военных целях.

Постпред при ООН требует организовать наблюдение за действиями России на Чернобыльской АЭС, провести международную ревизию ядерных материалов в самой России и наложить санкции на строительство АЭС, разработанных Россией.

Напомним, что российские войска сообщили о захвате территории в районе Чернобыльской АЭС.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1958192-kiev-zayavil-chto-ne-mozhet-garantirovat-yadernuyu-bezopasnost-na-chernobylskoy-aes/