Киев заявил, что не может гарантировать ядерную безопасность на Чернобыльской АЭС
Украинские власти заявили, что не могут гарантировать ядерную безопасность на Чернобыльской АЭС после перехода станции под контроль российских войск.
Такое заявление сделал украинский постпред при ООН в письме генсеку организации, пишет РИА Новости.
Сообщается, что Киев больше не может полностью исполнить обязательства по соглашению в рамках ДНЯО о проверках МАГАТЭ того, что ядерные материалы на территории Украины не используются в военных целях.
Постпред при ООН требует организовать наблюдение за действиями России на Чернобыльской АЭС, провести международную ревизию ядерных материалов в самой России и наложить санкции на строительство АЭС, разработанных Россией.
Напомним, что российские войска сообщили о захвате территории в районе Чернобыльской АЭС.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1958192-kiev-zayavil-chto-ne-mozhet-garantirovat-yadernuyu-bezopasnost-na-chernobylskoy-aes/