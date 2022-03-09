Центробанк России наложил ограничения на снятие иностранной валюты

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Центробанк России на официальном сайте сообщил, что ввел временный порядок операций с наличной валютой с 9 марта по 9 сентября 2022 года.

Теперь россияне смогут снять лишь до 10 тысяч американских долларов наличными со своего счета. Остальную сумму можно снять только в рублях по текущему курсу.

"В российских банках около 90 процентов валютных счетов не превышают сумму в 10 тыс долларов США, то есть, 90 процентов держателей валютных вкладов или счетов смогут полностью получить свои средства в наличной валюте", - говорится в сообщении.

Кроме того, в период с 9 марта по 9 сентября этого года вся иностранная валюта будет переводиться только в доллары. Получить деньги можно в кассе.

При этом россияне могут продолжать хранить средства на валютных вкладах или счетах.

Те, кто открыл новый валютный счет с 9 марта, смогут снять деньги только в рублях.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1959783-tsentrobank-rossii-nalozhil-ogranicheniya-na-snyatie-inostrannoy-valyuty/