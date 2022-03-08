"Я остаюсь в Киеве": Зеленский записал новое видео

Владимир Зеленский. Кадр из видео: instagram.com/op_ukraine

Президент Украины Владимир Зеленский записал новое видео, которое было опубликовано на официальной странице его офиса в Instagram. Он подчеркнул, что остается в Киеве.

"Вот вечерний Киев, наш офис. Понедельник, вечер. Сегодня 12 вечер нашей борьбы, нашей защиты. Мы все на местах, все работаем. Каждый там, где должен быть. Я в Киеве, моя команда со мной", - сообщил президент Украины.

Он добавил, что остается в Киеве.

"Я остаюсь в Киеве. На Банковой. Не скрываясь. И никого не боюсь. Столько, сколько нужно, чтобы одержать победу в этой войне", - заявил Владимир Зеленский.

Напомним, еще в феврале сообщалось, что США предлагали президенту Украины переехать из Киева во Львов ради безопасности. Позже в газете The Times появилась информация о трех попытках покушения на Зеленского за неделю.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1959705-ya-ostayus-v-kieve-zelenskiy-zapisal-novoe-video/