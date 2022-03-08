Дмитрий Кулеба и Сергей Лавров. Фото: instagram.com/dmytro_kuleba, instagram.com/s.v.lavrov

Главы МИД Украины и России договорились о встрече в Турции, которая должна пройти в Анталье 10 марта.

Так, по данным РИА Новости, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подтвердил дату встречи с российским коллегой Сергеем Лавровым. По его словам, она запланирована на 10 марта и должна пройти в Анталье.

"Если прилетит в Анталью, я тоже прилечу, сядем, поговорим", - сказал Дмитрий Кулеба.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова тоже сообщила ТАСС, что контакт министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и главы МИД Украины Дмитрия Кулебы планируется на полях дипломатического форума в Анталье.

"В соответствии с достигнутой договоренностью в ходе телефонного разговора президентов России и Турции, по инициативе турецкого лидера на полях Анталийского дипломатического форума планируется контакт министра иностранных дел России Сергея Лаврова и главы МИД Украины Дмитрия Кулебы с участием министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу", - пояснила Мария Захарова.

Напомним, накануне состоялся третий раунд переговоров России и Украины на территории Беларуси.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1959708-glavy-mid-ukrainy-i-rossii-dogovorilis-o-vstreche-v-turtsii/