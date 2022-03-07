Делегации России и Украины прибыли на место переговоров (видео)

Делегации Украины и России в переговорной комнате. Фото: Maxim Guchek/Belta/AFP/Getty Images

В Беларуси идет подготовка к предстоящему третьему раунду переговоров России и Украины. Пройдут они там же, где и в прошлый раз, – на территории Беловежской пущи.

По информации из официальных Telegram-каналов российских СМИ, делегации обеих сторон – России и Украины – прибыли на обозначенное место переговоров.

Так, РИА Новости ранее публиковало кадры прибытия в Брестскую область российских переговорщиков. Затем происходило ожидание украинской делегации.

Как отметил помощник президента России Владимира Путина Владимир Мединский, входящий в состав делегации, задержка переговоров по времени стала "дипломатической традицией" со стороны Украины.

Также до начала переговоров он отметил, что Россия сожалеет, что ни один из гуманитарных коридоров на Украине в полной мере не заработал. Он заверил, что в ходе обсуждений Россия попытается еще раз обговорить с Украиной режим работы гуманитарных коридоров.

Затем, как и обозначил ранее советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк, украинская делегация прибыла в Беловежскую пущу до 20:00 по Нур-Султану.

Соответствующее видео распространил Telegram-канал Mash.

Напомним, первый этап российско-украинских переговоров состоялся 28 февраля на территории Беларуси. Там обсуждалось немедленное прекращение огня и вывод российских войск с территории Украины.

Второй этап завершился 3 марта. По его итогам украинская сторона отмечала, что "не получила желаемого результата".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1959696-peregovory-rossii-i-ukrainy-delegatsii-obeih-stran-pribyli-na-mesto-idet-podgotovka/