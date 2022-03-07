Российское правительство утвердило список "недружественных" стран

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Правительство России утвердило обновленный перечень стран, "недружественных" по отношению к Российской Федерации. В список вошли Украина, страны Евросоюза, США, Великобритания, Япония и некоторые другие государства, сообщается на официальном сайте российского правительства.

"Правительство утвердило перечень иностранных государств и территорий, совершающих в отношении России, российских компаний и граждан недружественные действия. Распоряжение об этом подписано", – говорится в сообщении.

В перечень недружественных стран попали: Австралия, Албания, Андорра, Великобритания, включая Джерси, Ангилью, Британские Виргинские острова и Гибралтар, государства – члены Евросоюза, Исландия, Канада, Лихтенштейн, Микронезия, Монако, Новая Зеландия, Норвегия, Республика Корея, Сан-Марино, Северная Македония, Сингапур, США, Тайвань, Украина, Черногория, Швейцария и Япония.

Сообщается, что данное распоряжение было подготовлено в рамках Указа президента Путина от 5 марта 2022 года "О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами". Согласно этому распоряжению, были внесены новые правила в порядок выплат по задолженностям иностранным кредиторам.

"Российские граждане и компании, само государство, его регионы и муниципалитеты, имеющие валютные обязательства перед зарубежными кредиторами из перечня недружественных стран, смогут расплатиться по ним в рублях.

Для этого должник может попросить российский банк создать специальный рублевый счет "С" на имя иностранного кредитора и перечислить на него выплаты в рублевом эквиваленте по курсу ЦБ на день платежа.

Новый временный порядок распространяется на выплаты, превышающие 10 млн рублей в месяц (или аналогичную сумму в валютном эквиваленте)", – объяснили на сайте правительства РФ.

Ранее сообщалось, что Министерство иностранных дел и торговли Новой Зеландии запретило въезд Владимиру Путину, Михаилу Мишустину, Сергею Лаврову, Сергею Шойгу и ряду других официальных лиц России.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1959685-rossiyskoe-pravitelstvo-utverdilo-spisok-nedruzhestvennyh-stran/