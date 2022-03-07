Точное время начала переговоров назвали в Офисе президента Украины

Украинская делегация проходит в зал переговоров. Фото: Maxim Guchek/Belta/AFP/Getty Images

Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк на назвал время начала переговоров с российской делегацией.

"Переговоры с Российской Федерацией. Третий раунд. Начало – в 16:00 по киевскому времени (20:00 по Нур-Султану – прим. ред.). Состав делегации тот же", – написал Подоляк, прикрепив к посту снимок на фоне вертолета.

Ранее российские СМИ писали, что переговоры двух стран состоятся в Беловежской пуще, где прошел и предыдущий раунд. Ожидалось, что делегации встретятся в 18:00 по Нур-Султану.

Напомним, первый этап российско-украинских переговоров состоялся 28 февраля на территории Беларуси. Там обсуждалось немедленное прекращение огня и вывод российских войск с территории Украины.

Второй этап завершился 3 марта. По его итогам украинская сторона отмечала, что "не получила желаемого результата".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1959691-tochnoe-vremya-nachala-peregovorov-nazvali-v-ofise-prezidenta-ukrainy/