Точное время начала переговоров назвали в Офисе президента Украины
Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк на своей странице в Twitter назвал время начала переговоров с российской делегацией.
"Переговоры с Российской Федерацией. Третий раунд. Начало – в 16:00 по киевскому времени (20:00 по Нур-Султану – прим. ред.). Состав делегации тот же", – написал Подоляк, прикрепив к посту снимок на фоне вертолета.
Ранее российские СМИ писали, что переговоры двух стран состоятся в Беловежской пуще, где прошел и предыдущий раунд. Ожидалось, что делегации встретятся в 18:00 по Нур-Султану.
Напомним, первый этап российско-украинских переговоров состоялся 28 февраля на территории Беларуси. Там обсуждалось немедленное прекращение огня и вывод российских войск с территории Украины.
Второй этап завершился 3 марта. По его итогам украинская сторона отмечала, что "не получила желаемого результата".
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1959691-tochnoe-vremya-nachala-peregovorov-nazvali-v-ofise-prezidenta-ukrainy/