В России заявили, что объявят режим тишины для эвакуации мирных жителей в Украине

Иллюстративное фото: Beata Zawrzel/NurPhoto/Getty Images

В 10:00 по московскому времени (13:00 по времени Нур-Султана) Вооруженные силы России объявят режим тишины и откроют гуманитарные коридоры для выхода гражданского населения из украинских городов Сум, Киева, Мариуполя и Харькова. Об этом заявили в Межведомственном координационном штабе по гуманитарному реагированию в Украине.

Как пишет РИА Новости, такое решение было принято после просьбы французского президента Эммануэля Макрона.

В российском штабе отметили, что на этот раз эвакуированных будут сопровождать беспилотники.

"При этом на период открытия гуманитарных коридоров Вооруженные силы Российской Федерации осуществят непрерывный объективный контроль проведения эвакуации, в том числе с применением БПЛА (беспилотный летательный аппарат - прим. ред.).

Поэтому предупреждаем, что все попытки украинской стороны в очередной раз обмануть Россию и весь цивилизованный мир в срыве гуманитарной операции якобы по вине Российской Федерации на этот раз бесполезны и бессмысленны", – подчеркивается в заявлении.

Кроме того, в штабе назвали маршруты, по которым будут проходить гуманитарные коридоры:

Из Киева : Киев, Гостомель, Раковка, Сосновка, Иванков, Ораное, Чернобыль, Гдень (РБ), Гомель. Затем — отправка на авиатранспорте в Россию.

: Киев, Гостомель, Раковка, Сосновка, Иванков, Ораное, Чернобыль, Гдень (РБ), Гомель. Затем — отправка на авиатранспорте в Россию. Из Мариуполя : маршрут №1 — Мариуполь, Новоазовск, Таганрог, Ростов-на-Дону, затем — воздушным, автомобильным транспортом или по железной дороге в избранные пункты назначения или пункты временного размещения; маршрут №2 — Мариуполь, Портовское, Мангуш, в обход Никольское, Республика, Розовка, Бильмак, Пологи, Орехов, Запорожье.

: маршрут №1 — Мариуполь, Новоазовск, Таганрог, Ростов-на-Дону, затем — воздушным, автомобильным транспортом или по железной дороге в избранные пункты назначения или пункты временного размещения; маршрут №2 — Мариуполь, Портовское, Мангуш, в обход Никольское, Республика, Розовка, Бильмак, Пологи, Орехов, Запорожье. Из Харькова : Харьков, Нехотеевка, Белгород, далее авиационным, железнодорожным и автомобильным транспортом.

: Харьков, Нехотеевка, Белгород, далее авиационным, железнодорожным и автомобильным транспортом. Из Сум: маршрут №1 — Сумы, Суджа, Белгород, оттуда — любым транспортом; маршрут №2 — Сумы, Голубовка, Ромны, Лохвица, Лубны, Полтава.

Сообщается, что всю информацию довели до профильных структур ООН, ОБСЕ, МККК и других международных организаций.

Ранее такие гуманитарные коридоры открывались в субботу, 5 марта, но сообщалось, что эвакуацию не удалось провести как планировалось, потому что украинский город Мариуполь якобы подвергся обстрелам.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1959659-rossiya-obyavit-rezhim-tishiny-dlya-evakuatsii-mirnyh-zhiteley-v-ukraine/