Власти Украины заявили, что российские войска нарушили режим тишины

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Власти украинского города Мариуполя заявили о том, что российские войска нарушили установленный ранее режим тишины, поэтому они не могут эвакуировать горожан. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале мариупольского городского совета.

"Дорогие мариупольцы, на протяжении двух суток руководители центрального уровня ведут переговоры с Российской Федерацией, чтобы можно было безопасно эвакуировать жителей Мариуполя в направлении Запорожья и Днепра", - говорится в сообщении.

Также в совете добавили, что сегодня от Минобороны России были получены гарантии соблюдения режима тишины и подтверждения касательно того, что проход из Мариуполя безопасен.

По информации горсовета Мариуполя, горожан начали собирать в трех определенных и заранее оговоренных локациях, чтобы безопасно эвакуировать их из города. При поддержке "Красного креста" они должны были отправиться в сторону Запорожья.

"Но, к сожалению, когда мы были уже готовы, начался обстрел регулярной армией Российской Федерации по коридору, по которому мы должны были ехать.

В итоге, сейчас нет режима тишины. Это не дает нам ощущения безопасности для движения из Мариуполя в Запорожье", - заявили в ведомстве.

Власти Мариуполя заявили, что теперь вновь ждут объявления режима тишины и безопасного прохода, чтобы обеспечить безопасную эвакуацию горожан.

"Сейчас идут переговоры. Как только получим режим тишины, получим гарантию безопасности - мы дополнительно объявим об этом. Сразу отправимся по гуманитарному коридору в Запорожье, Днепр или другое безопасное место. Работаем над этим", - пообещали в горсовете.

Напомним, ранее власти Украины озвучили количество выведенных граждан во время режима тишины.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1959536-vlasti-ukrainy-zayavili-chto-rossiyskie-voyska-narushili-rezhim-tishiny/