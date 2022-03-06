МИД России заявил о травле русскоязычных людей в некоторых странах

Здание МИД РФ. Фото: Maxim Zmeyev/AFP/Getty Images

Травля русских и русскоговорящих людей ведется во многих странах мира, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Слова Захаровой прозвучали в эфире телеканала "Россия-1", пишет РИА Новости.

"То, что сейчас делается даже не в отношении дипломатов, а просто граждан нашей страны, этнических русских, это настоящая травля, которая распространяется уже даже без какой-либо политической подоплеки в очень многих странах мира.

Когда из людей за счет информационной накачки и бесконечного тиражирования или фейков, или пропаганды начинают просто выходить звери", - цитирует издание представителя российского внешнеполитического ведомства.

Напомним, ранее президент США Джо Байден обратился к россиянам и заявил, что они "не враги США".

Несколько дней назад, выступая перед Совбезом РФ, президент России Владимир Путин назвал русских и украинцев одним народом.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1959615-mid-rossii-zayavil-o-travle-russkoyazychnyh-lyudey-v-nekotoryh-stranah/