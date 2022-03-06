Зеленский заявил, что аэропорт под Винницей полностью уничтожен

Владимир Зеленский. Фото: instagram.com/zelenskiy_official

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что аэропорт под городом Винница был полностью уничтожен российскими войсками.

Как пишет издание УНИАН со слов Зеленского, президенту доложили, что по воздушной гавани было выпущено 8 ракет.

"Наша мирная Винница никогда и ничем не угрожала России. Ракетный удар жесткий, циничный, полностью разрушен аэропорт.

Они (российские войска - прим. ред.) продолжают уничтожать нашу инфраструктуру, нашу жизнь, которую строили мы, наши родители, наши бабушки и дедушки, поколение украинцев.

Каждый день мы повторяем: "Закройте небо над Украиной. Закройте для всех российских ракет, для российской авиации, для всех этих террористов. Сделайте гуманитарную воздушную зону без ракет, без авиабомб. Мы - люди, и это ваша гуманитарная обязанность - защищать людей, и вы это можете. Если вы этого не сделаете, не дадите нам самолетов, чтобы мы могли себя защитить, то можно сделать только один вывод - вы также хотите, чтобы нас очень медленно убивали".

Это ответственность и политиков мира, и западных лидеров. С сегодняшнего дня и навсегда", - сказал Зеленский.

Напомним, ранее Минобороны Украины объявило о переводе экономики страны на военные рельсы.

Кроме того, президент РФ Владимир Путин рассказал, при каких условиях готов приостановить спецоперацию в Украине.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1959617-zelenskiy-zayavil-chto-aeroport-pod-vinnitsey-polnostyu-unichtozhen/