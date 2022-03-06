"Это не конфликт НАТО": Джонсон о ситуации в Украине

Борис Джонсон. Фото: Alberto Pezzali-Pool/Getty Images

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что происходящее сегодня в Украине "не является конфликтом НАТО и не станет им".

Слова Джонсона опубликовало РИА Новости, ссылаясь на газету New York Times.

"Это не конфликт НАТО, и он не станет таковым", - заявил Джонсон.

Однако, как добавил премьер-министр, сейчас более 20 стран оказывают помощь Украине в области обороны.

"В январе Соединенное Королевство было в числе немногих европейских стран, направляющих помощь Украине в сфере обороны. Теперь в этих усилиях участвуют более 20 стран", - цитирует издание.

Напомним, ранее, выступая в парламенте в связи со спецоперацией России в Украине, Бори Джонсон заявил, что Британия "будет выдавливать Россию из мировой экономики".

Между тем несколько дней назад президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал НАТО за отказ ввести бесполетную зону над Украиной. Вчера же глава РФ Владимир Путин заявил, что введение бесполетной зоны над Украиной Россия будет рассматривать как участие в конфликте.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1959599-eto-ne-konflikt-nato-dzhonson-o-situatsii-v-ukraine/