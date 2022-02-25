Британия будет "выдавливать Россию из мировой экономики", заявил Джонсон

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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, выступая в парламенте в связи со спецоперацией России в Украине, заявил, что Британия "будет выдавливать Россию из мировой экономики".

Слова Джонсона приводит издание РИА Новости.

"Мы продолжим безжалостную миссию по вытеснению России из мировой экономики по частям, день за днем и неделя за неделей. И мы, конечно же, будем использовать позицию Великобритании на каждом международном форуме, чтобы осудить нападение на Украину", - сказал он.

Ранее в российском МИДе заявили о принятии жестких мер в ответ на санкции Евросоюза.

Президент России Владимир Путин назвал военную операцию в Украине "вынужденной мерой".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1957828-britaniya-budet-vydavlivat-rossiyu-iz-mirovoy-ekonomiki-zayavil-dzhonson/