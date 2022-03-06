Зеленский провел переговоры с Байденом и Илоном Маском

Владимир Зеленский. Фото: SERGEI SUPINSKY/AFP via Getty Images

Президент Украины Владимир Зеленский в своем Twitter-аккаунте рассказал о проведенных переговорах - украинский лидер поговорил с президентом США Джо Байденом и американским миллиардером, основателем компании SpaceX Илоном Маском.

Как сообщил Зеленский, на следующей неделе Украина получит еще одну партию систем Starlink.

"Поговорил с Илоном Маском. Благодарен ему за поддержку Украину словами и делами. На следующей неделе мы получим еще одну партию систем Starlink для разрушенных городов. Обсудили возможные космические проекты. Но об этом я расскажу после войны", - сообщил президент Украины.

Кроме того, Зеленский рассказал об итогах переговоров с президентом США Джо Байденом.

"В повестку дня вошли вопросы безопасности, финансовой поддержки Украины и продолжения санкций против России", - проинформировал украинский лидер.

Накануне официальный представитель Эрдогана заявил, что Зеленский выразил готовность встретиться с Путиным в Турции. Анкара работает в этом направлении.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1959579-zelenskiy-provel-peregovory-s-baydenom-i-ilonom-maskom/