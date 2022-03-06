Минобороны Украины объявило о переводе экономики страны на военные рельсы

Иллюстративное фото: Chris McGrath/Getty Images

Министр обороны Украины Алексей Резников в своем Facebook-аккаунте сообщил, что экономика Украины переведена на военный режим.

Как напомнил Резников, боевые действия на территории Украины продолжаются уже десятый день.

"Мы продолжаем давать отпор врагу. Российские оккупанты не смогли уничтожить нас, они не смогли взломать нас. И не смогут! Вооруженные силы Украины, терроборона, каждый доброволец, каждый гражданин Украины продолжает защищать нашу страну, нашу жизнь", - написал глава Минобороны Украины.

По словам Резникова, экономика Украины переведена на "военные рельсы".

"Мы перевели экономику страны на военные рельсы. Заводы и фабрики продолжают работу, выполняют военный заказ, ремонтируют технику, превращают военные трофеи в оружие.

Чтобы бороться, страна должна работать, каждый на своем месте. Если вы были вынуждены эвакуироваться, найдите работу на новом месте – ваша помощь нужна повсюду", - обратился к украинцам министр.

Он отметил, что Украина тоже несет потери в результате военных действий, но никто из погибших героев не будет забыт.

"Мы понимаем ценность жизни и ценность свободы. Жизнь каждого украинца бесценна!" - отметил Резников.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1959608-minoborony-ukrainy-obyavilo-o-perevode-ekonomiki-strany-na-voennye-relsy/