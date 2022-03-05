Зеленский заявил о готовности встретиться с Путиным в Турции

Владимир Зеленский. Фото: Serhat Cagdas/Anadolu Agency via Getty Images

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган передал российскому президенту Владимиру Путину намерение Владимира Зеленского встретиться с ним в Турции.

Как заявил официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын, Анкара продолжит работу в этом направлении, пишет РИА Новости.

По словам Калына, Зеленский заявил турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану о готовности встретиться с президентом РФ в Стамбуле или Анкаре.

"Наш президент (Эрдоган - прим.ред.) уже передал это послание (о словах Зеленского - прим.ред.) Путину. Мы продолжим нашу работу в этом направлении. Проведение такой встречи, безусловно, положительно скажется на ситуации. Как Турция мы готовы внести свой вклад", - заявил официальный представитель Эрдогана.

Отметим, сейчас переговоры украинской и российской делегаций проходят в Беларуси. Третий этап переговоров, как сообщили в офисе Зеленского, должен состояться в ближайшие два дня.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1959560-zelenskiy-zayavil-o-gotovnosti-vstretitsya-s-putinym-v-turtsii/