Олега Газманова заочно арестовали и объявили в розыск в Украине

Олег Газманов. Фото: Alexander Shcherbak / Contributor / Getty Images

Украинский суд принял решение заочно арестовать российского певца Олега Газманова. Начата процедура объявления его в международный розыск. Об этом сообщила Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова на своей странице в Facebook.

"Хочу вас официально в качестве украинского прокурора проинформировать о том, что украинский суд согласился с ходатайством украинских прокуроров и позволил им арестовать вас с целью доставки на территорию Украины для избрания меры пресечения.

Украинские прокуроры хорошо отдают отчет тому обстоятельству, что добровольно вы не явитесь в украинский суд, да и на гастроли к нам в гости вряд ли собираетесь. По этой причине мы вынуждены инициировать процедуру объявления вас в международный розыск", - написала Венедиктова, обращаясь к Газманову.

Как уточняет агентство УНИАН, певца подозревают в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

Согласно украинскому законодательству, ему грозит до пяти лет заключения с конфискацией имущества или без.

Сам Газманов пока никак не прокомментировал обвинения в свой адрес. Однако в одной из последних публикаций в Instagram певец поддержал военную операцию России в Украине и заявил, что Украину "накачали оружием и 30 лет воспитывают в ненависти к россиянам".

Ранее суд Украины заочно арестовал российского режиссера Никиту Михалкова.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/incidents/1959557-olega-gazmanova-zaochno-arestovali-i-obyavili-v-rozysk-v-ukraine/