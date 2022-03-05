Украинский политолог о войне с Россией: Казахстан действует правильно

Андрей Бузаров. Фото: facebook.com/andrey.buzarov

Украинский политический аналитик Андрей Бузаров в интервью NUR.KZ сказал, что в условиях войны между Украиной и Россией руководство Казахстана предпринимает правильные шаги. Нур-Султан может занять «уникальную нишу», содействуя решению гуманитарных проблем.

- Андрей Игоревич, какая сейчас обстановка в Киеве? Как протекает жизнь в городе?

- Фактически Киев находится в полукольце окружения. С севера он окружен российскими войсками. Остается несколько дорог, через которые можно выехать. Это юг – в сторону Одессы, и частично юго-запад – в сторону Винницы и Львова. Остальные дороги уже небезопасны.

Постоянно слышны артиллерийские обстрелы. К сожалению, обстреливают и саму столицу. В частности, недавно была обстреляна телевышка. Гибнет гражданское население. Но в отличие от Харькова, где идет массированный артиллерийский обстрел, в Киеве относительно спокойно.

На сегодняшний день те, кто остался в столице, находятся в стрессовом состоянии, однако среди горожан нет паники. Ее отсутствие позволяет наладить работу мегаполиса. Большая часть высших должностных лиц, в том числе мэр Киева Виталий Кличко и президент Владимир Зеленский, находятся в столице. Это очень воодушевляет многих граждан.

Посольство Казахстана в Украине. Фото: Гафур Ихсан

- Как Вы можете оценить работу наших дипломатов по эвакуации казахстанцев из Украины?

- Прежде всего хочу поблагодарить Казахстан за поддержку, которую он оказывают Украине на политическом уровне. Так, недавно состоялся телефонный разговор президента РК Касым-Жомарта Токаева с главой Украины Зеленским, во время которого стороны договорились о сотрудничестве в гуманитарной сфере. Это очень важный шаг.

Также выражаю благодарность казахам и казахстанцам в целом. Я знаю, что сейчас они собирают и отправляют много гуманитарной помощи в Украину.

В Киеве, по моим личным подсчетам, сейчас осталось менее 10 действующих иностранных дипломатических миссий. Большинство посольств, которые находились в Киеве, эвакуировано еще до начала войны либо за пределы Украины, либо переехало во Львов (город на западе страны - прим. ред.).

Сотрудники посольства Казахстана в Киеве как до начала конфликта, так и уже сейчас, в самый его разгар, остаются на своих рабочих местах. Как оказалось, это стало большим преимуществом вашей дипмиссии по сравнению с другими посольствами.

Десятки тысяч иностранных граждан остались в зоне боевых действий по всей Украине. Например, в Мариуполе, Харькове и т.д. Соответственно они стали заложниками сложившихся условий.

То обстоятельство, что ваше посольство осталось в Киеве, позволило оперативно оказывать информационные, консультационные и другие услуги, связанные со сбором и эвакуаций граждан Казахстана и этнических казахов, которые находятся в Украине.

Общаясь с представителями вашего посольства и видя, как они работают, могу сказать, что сотрудники дипломатической миссии во главе с послом Дарханом Калетаевым проработали хорошую «логистику» от Киева до Львова.

Дархан Калетаев в своем рабочем кабинете. Фото: Гафур Ихсан

Так, точкой сбора является здание посольства РК в Киеве. Здесь казахстанцам оказывается вся необходимая помощь, после чего обеспечивается доставка до Львова. Далее они переправляются за границу с последующей эвакуацией в Казахстан.

Посольство Казахстана в Украине. Фото: Гафур Ихсан

- С начала войны между Украиной и Россией прошло 9 дней. Как Вы оцениваете ее первые итоги?

- У украинской армии и народа в целом очень высокий боевой дух. За последние восемь лет наши вооруженные силы прошли хорошую подготовку. Поэтому не вызывало сомнения, что никакого блицкрига (молниеносной войны – прим. ред.) в принципе невозможно, что мы и увидели сейчас на практике.

Очевидно, что боевые действия переходят в затяжную фазу. Если Россия захочет продолжения быстрой операции ей нужны будут большие резервы и ресурсы. Насколько она готова осуществить такие шаги, сложно говорить. Сейчас наблюдается пересмотр стратегий многих направлений удара. Тут можно ожидать, как и новых очагов боевых действий как на севере, так и на юге. Также можно ожидать сворачивания отдельных наступательных операций с переводом активности в плоскость переговоров.

Несмотря на сложную военную обстановку, стороны пытаются наладить двусторонний формат переговоров в Беларуси. Однако я скептически оцениваю их политический результат. Потому что условия властей России являются неприемлемыми для политического руководства Украины (признание Крыма частью России, демилитиризация Украины и т.д. – прим. ред.).

Но при этом верю, что в рамках переговоров может быть найден компромисс по гуманитарным вопросам, например, создание гуманитарных коридоров. Когда будет обеспечена возможность выезда населения из осажденных городов - Харькова, Мариуполя и т.д. Так как там «заблокировано» огромное количество населения.

Посольство Казахстана в Украине. Фото: Гафур Ихсан

- Как на Ваш взгляд необходимо действовать Казахстану в сложившейся ситуации?

- Казахстан уже действует правильно. Как ранее было сказано, президент Токаев заявил, что готов сотрудничать с руководством Украины по гуманитарным вопросам.

Ваша страна, несмотря на то, что является участницей ОДКБ и ЕАЭС, имеет собственную позицию по Украине, и эта позиция видна.

Волею судьбы Казахстан и казахи как народ очень близки украинцам. Политическое руководство Казахстана ни в коем случае не должно вмешиваться в подобного рода конфликты, как с точки зрения отправки вооруженных сил, так и поставок оружия.

Однако в гуманитарной сфере Казахстан может оказать содействие в решении таких вопросов как предоставление гуманитарной помощи, открытие гуманитарного коридора для населения, эвакуация как украинских, так и иностранных граждан, обмен пленными, телами погибших и т.д.

Сейчас будет возникать очень много вопросов, которые потребуют срочного решения. И тут Казахстан может занять уникальную нишу. Для этого существуют все предпосылки.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1959503-ukrainskiy-politolog-o-voyne-s-rossiey-kazahstan-deystvuet-pravilno/