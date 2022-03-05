США заявили, что российские войска направляются в сторону второй по величине АЭС в Украине

Южно-Украинская АЭС. Фото: Wikipedia

Посол США в ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что российские войска направляются в сторону второй по величине АЭС на юге Украины, передает CNN.

Ранее в ночь с 3 на 4 марта на Запорожской АЭС в результате атаки вспыхнул пожар. Через несколько часов его удалось локализовать.

Теперь, по словам американского посла ООН Линды Томас-Гринфилд, российские войска направляются в сторону второй по величине станции в Украине. При этом она не говорила названия станции.

По данным Энергоатома, второй по величине является Южно-Украинская АЭС.

"Российские силы сейчас находятся в 32 километрах и приближаются к второму по величине ядерному объекту Украины", - сказала Томас-Гринфилд.

Советник главы Офиса Зеленского Алексей Арестович заявил ранее, что Запорожская и Южно-Украинская АЭС в безопасности, передает Енергоатом.

Помимо этого 4 марта стало известно, что Запорожская АЭС перешла под контроль российских войск.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1959396-ssha-zayavili-chto-rossiyskie-voyska-napravlyayutsya-v-storonu-vtoroy-po-velichine-aes-v-ukraine/