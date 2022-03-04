Казахстан направит четверых наблюдателей на выборы президента Туркменистана

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Центральная избирательная комиссия РК утвердила список наблюдателей от Республики Казахстан, направляемых на внеочередные президентские выборы в Туркменистане. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

"3 марта 2022 года постановлением Центральной избирательной комиссии были утверждены кандидатуры наблюдателей от Республики Казахстан, направляемых для участия в наблюдении за внеочередными выборами Президента Туркменистана", – сказано в заявлении пресс-службы ЦИК РК.

Сообщается, что от Казахстана наблюдать за выборами президента Туркменистана отправят четверых представителей республики. Они будут принимать участие в составах миссий наблюдателей от СНГ, ШОС.

Внеочередные президентские выборы в Туркменистане назначены на 12 марта 2022 года.

На сайте Центризбиркома также отметили, что президентом Туркменистана может быть избран только гражданин Туркменистана, родившийся в этой стране. Кандидат не может быть моложе 40 лет, должен владеть государственным языком, а также должен постоянно проживать и работать в Туркменистане в течение предыдущих 15 лет.

"Президент Туркменистана избирается непосредственно народом Туркменистана сроком на семь лет и вступает в должность с момента принесения им присяги", – напомнили в ЦИК РК.

В середине февраля действующий президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов заявил, что дорогу к госуправлению на новом этапе развития страны надо дать молодым руководителям.

Позже стало известно, что одним из кандидатов в президенты Туркменистана стал сын Гурбангулы Бердымухамедова – Сердар Бердымухамедов.

Также сообщалось, что Касым-Жомарт Токаев поддержал решение Бердымухамедова о проведении выборов в Туркменистане.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1959265-kazahstan-napravit-chetveryh-nablyudateley-na-vybory-prezidenta-turkmenistana/