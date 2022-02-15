Сына Бердымухамедова выдвинули кандидатом на выборы президента Туркменистана

Гурбангулы Бердымухамедов. Фото: Alexey Druzhinin/Sputnik/AFP/Getty Images

Кандидатура сына Гурбангулы Бердымухамедова была выдвинута на предстоящие выборы президента Туркменистана, передает Salam News.

"Сегодня в Центре общественных организаций Туркменистана состоялся IX внеочередной съезд Демократической партии Туркменистана. Согласно его повестке, на пост президента Туркменистана выдвинута кандидатура заместителя председателя кабинета министров Туркменистана Сердара Гурбангулыевича Бердымухаммедова", - говорится в сообщении.

Участники мероприятия выслушали речь Сердара Бердымухамедова.

Напомним, выборы президента Туркменистана состоятся 12 марта.

Эксперты предположили, что должность президента страны перейдет от Гурбангулы Бердымухамедова его сыну Сердару. Последний в прошлом году занял пост вице-премьера по экономике. А с ноября ему поручили контролировать нефтегазовый комплекс страны.

Как утверждают политологи, переход власти от отца к сыну должен пройти гладко. Так как нет факторов, способных этому помешать.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1956114-syna-berdymuhamedova-vydvinuli-kandidatom-na-vybory-prezidenta-turkmenistana/