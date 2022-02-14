Токаев поддержал решение Бердымухамедова о проведении выборов в Туркменистане

Касым-Жомарт Токаев и Гурбангулы Бердымухамедов. Фото: akorda.kz

Состоялся телефонный разговор Касым-Жомарта Токаева с президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым. Об этом сообщается на официальном сайте Акорды.

Главы государств обсудили перспективы дальнейшего укрепления двусторонних отношений, в том числе ход реализации договоренностей, достигнутых по итогам государственного визита казахстанского лидера в Ашхабад в октябре прошлого года.

Президенты с удовлетворением констатировали рост объемов взаимной торговли, активизацию сотрудничества в сферах энергетики, транспорта, промышленности и сельского хозяйства.

В ходе беседы была высказана заинтересованность в дальнейшем расширении торгово-экономических, инвестиционных и культурно-гуманитарных связей между двумя братскими государствами.

Касым-Жомарт Токаев выразил искреннее уважение к президенту Туркменистана и высказался в поддержку решения Гурбангулы Бердымухамедова о проведении внеочередных президентских выборов.

По словам Касым-Жомарта Токаева, огромный политический и жизненный опыт лидера Туркменистана, несомненно, послужит делу процветания этого государства.

Напомним, ранее эксперты высказались о том, что выборы президента в Туркменистане может выиграть сын Гурбангулы Бердымухамедова Сердар.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1956057-tokaev-podderzhal-reshenie-prezidenta-turkmenistana-o-provedenii-vneocherednyh-vyborov/