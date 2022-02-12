Выборы пройдут в Туркменистане после призыва президента "дать дорогу молодым"

Гурбангулы Бердымухамедов. Фото: Tobias Schwarz/AFP/Getty Images

Ранее президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов заявил, что дорогу к госуправлению на новом этапе развития страны надо дать молодым руководителям. Теперь же стало известно, что в стране объявлены внеочередные выборы.

После выступления Бердымухамедова на совещании Халк Маслахаты, как пишет агентство "Туркменистан сегодня", "председателю Центральной комиссии по проведению выборов и референдумов было поручено начать соответствующую работу согласно Конституции и законодательству Туркменистана".

Подробнее смысл этой фразы разъяснили корреспонденту РИА Новости.

"В соответствии с поручениями президента Туркменистана, Центризбирком страны начал подготовку к внеочередным президентским выборам, которые состоятся 12 марта", – сказал изданию по телефону помощник главы туркменского Центризбиркома.

По данным агентства, президентом Туркменистана может быть избран гражданин Туркменистана, родившийся в Туркменистане, не моложе сорока лет, владеющий государственным языком, в течение предшествующих пятнадцати лет постоянно проживающий и работающий в Туркменистане.

Президент Туркменистана избирается непосредственно народом Туркменистана сроком на семь лет и вступает в должность с момента принесения им присяги.

Последний раз выборы президента Туркменистана состоялись в 2017 году. По закону, следующие выборы должны были пройти в 2024 году.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1955817-vybory-sostoyatsya-v-turkmenistane-posle-prizyva-prezidenta-dat-dorogu-molodym/