Глава Запорожской АЭС заявил, что ядерная безопасность станции была нарушена

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Исполняющий обязанности генерального директора Запорожской АЭС рассказал, что ядерная безопасность станции была нарушена. Его сообщение было опубликовано в Telegram Энергоатома.

"И. о. Генерального директора Игорь Мурашов: ядерная безопасность на ЗАЭС нарушена. Мы делаем все возможное, но пожар идет, пожарных не допустили. Есть большие опасности. На станции боевые действия.Реакторы в опасности", - говорится в сообщении.

Позже в ТАСС со ссылкой на информацию украинского регулятора сообщили, что уровень радиации на ЗАЭС не подвергся изменениям. А в МАГАТЭ сообщили, что пожар не затронул "основное оборудование" на станции.

Напомним, пожар на Запорожской АЭС в городе Энергодаре в Украине начался в 02:26 часов по местному времени (06:26 часов по Нур-Султану).

После инцидента Зеленский поговорил с мировыми лидерами.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1959212-glava-zaporozhskoy-aes-zayavil-chto-yadernaya-bezopasnost-stantsii-byla-narushena/